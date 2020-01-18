Полиция вручила предостережение мундепу Юлии Галяминой…

…из-за призыва к митингу против конституционной реформы.
Сотрудники полиции пришли домой к муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, чтобы вручить предостережение о недопустимости проведения несогласованных акций, — за несколько часов до этого она предложила выйти на антифашистское шествие 19 января с лозунгами против конституционной реформы.
Как сообщила Галямина в твиттере, к ней пришли во время записи ее видеоблога «Разговор на кухне». По ее словам, организаторы мероприятия согласились изменить повестку и проблем у участников не должно возникнуть.
На странице самого мероприятия в соцсетях никаких указаний на это нет. Один из организаторов, Павел Кудюкин, также сообщил ТАСС, что акция по-прежнему будет посвящена памяти журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.
Ежегодное шествие памяти мэрия Москвы согласовала несколько дней назад — сегодня чиновники предупредили организаторов о недопустимости изменения тематики мероприятия. Шествие проходит в день смерти Бабуровой и Маркелова, убитых в Москве неонацистами 19 января 2009 года. Хотя в прошлом году мероприятие также было согласовано, на нем задержали четверых участников.
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Источник: Новая газета
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Последнее: …из-за призыва к митингу против конституционной реформы. Сотрудники полиции пришли домой к муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, чтобы вручить предостережение о недопустимости проведения несогласованных акций, — за несколько часов до этого она предложила выйти на антифашистское шествие 19 января с лозунгами против конституционной реформы. Как сообщила Галямина в твиттере, к ней пришли во время […]
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