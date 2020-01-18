Мнение: Встретились два пустых места

Человек не разбирающийся в экономике не стал увольнять другого человека не разбирающегося в экономике за то, что тот назвал его пустым местом, которому надо объяснять элементарные вещи.
Произошедшее позорище решили прикрыть небольшим спектаклем для плебса в стиле встречи Порошенко и Коломойского в 2015 году.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Человек не разбирающийся в экономике не стал увольнять другого человека не разбирающегося в экономике за то, что тот назвал его пустым местом, которому надо объяснять элементарные вещи. Произошедшее позорище решили прикрыть небольшим спектаклем для плебса в стиле встречи Порошенко и Коломойского в 2015 году. Источник: Colonel Cassad
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