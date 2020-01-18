Захарова поспорила с Венедиктовым о соблюдении США международного права

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на несогласие главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова со словами руководителя министерства Сергея Лаврова о том, что для США международное право – дело десятое.

Венедиктов, доказывая свою точку зрения, сослался на конституцию США, в которой сказано, что заключенные Вашингтоном договоры являются верховным правом страны, а судьи обязаны следовать этому праву, даже если возникают противоречия положениям конституции или законам штата, передает РИА «Новости».

Захарова в Facebook напомнила, что «в США действует прецедентное право». Она подчеркнула, что «именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил» Лавров.

Официальный представитель МИД РФ привела примеры законодательных норм и судебных решений, которые ограничивают международное право в США, передает ТАСС.

Она указала на невыдачу американцами виз участникам мероприятий ООН, выход из ядерной сделки с Ираном, военные действия в Югославии, Ираке, Сирии.

«Именно об этом и сказал Сергей Лавров, произнеся «в США просто записано, что международное право – это дело десятое, и они так к нему и относятся». А вот про Конституцию США он ничего не говорил, про неё сказали Вы. Зачем-то», – сообщила Захарова.

При этом она поблагодарила Венедиктова, который «обратил внимание» на то, что «конституция США и американская реальность часто не совпадают».

Напомним, Лавров обвинил Вашингтон в нарушении международного права.

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Последнее: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на несогласие главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова со словами руководителя министерства Сергея Лаврова о том, что для США международное право – дело десятое. Венедиктов, доказывая свою точку зрения, сослался на конституцию США, в которой сказано, что заключенные Вашингтоном договоры являются верховным правом страны, а судьи обязаны следовать этому […]