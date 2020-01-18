Гончарук: Ставки 10–11% по ипотеке в 2020 году добиться сложно, но реально

В 2020 году реально добиться снижения ставки по ипотеке до 10–11% годовых, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он сказал 17 января в ходе совещания по вопросам развития строительной сферы, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, «минус один» процент мы не сделаем в ближайшее время. Но дойти до 10–11% по ипотеке в этом году – это очень амбициозная, но важная задача. Мы с Национальным банком над этим работаем. При инфляции 4% это сложно, но реально», – сказал он.

На сегодняшний день номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых (без учета комиссий и других дополнительных платежей), сообщает УНИАН. Ставки по кредитам тесно связаны с уровнем учетной ставки, которую устанавливает Национальный банк Украины. Сейчас учетная ставка составляет 13,5%.

В августе премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что в 2020 году ставки по ипотечным кредитам в стране снизятся до 12–13% годовых.

Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявляла 7 января, что задача НБУ на 2020 год – ипотеки в гривне под 14–15%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В 2020 году реально добиться снижения ставки по ипотеке до 10–11% годовых, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом он сказал 17 января в ходе совещания по вопросам развития строительной сферы, сообщает «Интерфакс-Украина». «Чтобы экономика развивалась интенсивно, нам нужно, чтобы у бизнеса был доступ к максимально дешевым ресурсам. Конечно, «минус один» процент мы не сделаем в […]