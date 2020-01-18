Участники Queen положительно оценили творчество BTS

Группа Queen положительно оценила творчество BTS во время пресс-конференции. Произошло это в Корее, где выступал коллектив.
После большого успеха кинокартины «Богемская рапсодия» Queen снова обрели популярность и начали активно гастролировать по разным странам. Во время тура по Южной Корее участники рок-группы дали интервью для местных журналов. Брайан Мэй отметил, что впервые услышал музыку BTS в Британии и рад, что айдолы положительным образом влияют на молодое поколение. Музыкант понадеялся, что артисты продолжат хорошо делать свою работу.
Адам Ламберт признал, он читает себя большим фанатом BTS и к-поп-индустрии. Особенно он отметил визуальную часть творчества коллектива, назвав ее потрясающей. «Это красиво и очень вдохновляет», — заявил музыкант Queen. По его словам, у BTS достаточно хороших клипов.
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