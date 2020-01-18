NYT — отказ от угля обойдётся Германии в сумму $44 млрд и займёт 18 лет

К 2038 году Германия собирается полностью отказаться от угля и выделить на реализацию поставленной задачи $44,5 млрд, пишет The New York Times. Деньги пойдут на выплату компенсаций работникам угольной промышленности, а также предприятиям и четырём федеральным землям, занимающимся добычей ископаемого ресурса. Однако экологические компании недовольны: по их мнению, Берлин делает всё слишком медленно.



Reuters

Германия объявила, что потратит $44,5 миллиардов на отказ от угля, но добиться желаемого сможет только через 18 лет, то есть в 2038-м, пишет The New York Times. Ситуация показывает, как тяжело государству перейти с самого неэкологичного ископаемого топлива в мире на менее вредоносные для окружающей среды альтернативы. И это несмотря на то, что в обществе существует широкий консенсус, что отказ от угля очень важен для борьбы с глобальным потеплением, отмечает издание.

При этом у Германии нет сланцевого газа, который привёл к резкому сокращению потребления угля в США. Многие в ФРГ также выступают против атомной энергетики. После аварии на Фукусиме граждане страны призвали власти закрыть все атомные электростанции. Берлин обещал выполнить это требование к 2022 году.

Упомянутые выше $44,5 миллиардов пойдут на выплату компенсаций работникам угольной промышленности, а также предприятиям и четырём федеральным землям, занимающимся добычей ископаемого ресурса. Впрочем, установленные Берлином сроки представляют проблему для ЕС, пытающегося как можно скорее снизить эмиссии парниковых газов. Экологические организации критикуют немецкое правительство за то, что они делают всё слишком медленно и не вкладывают достаточно средств в развитие сферы возобновляемой энергетики.

При этом альтернативные энергоресурсы дешевеют, но частные инвесторы всё ещё боятся вкладывать деньги в новые проекты, так что уголь продолжает занимать доминирующее положение в некоторых частях мира. Дело в том, что его добыча обеспечивает рабочими местами миллионы людей, объясняет The New York Times. К тому же угольная промышленность пользуется серьёзной политической поддержкой. Восточно-европейские страны, в частности Польша и Чехия, всё ещё очень сильно зависят от этого энергоресурса. Китай, на который сейчас приходится половина мирового спроса на уголь, продолжает строить угольные электростанции. Причём не только у себя в стране, но и за границей в рамках реализации программы «Один пояс — один путь», отмечает издание.

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