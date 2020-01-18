Нардеп Иванисов, который, вероятно, был осужден за изнасилование, не намерен сдавать мандат

Внефракционный народный депутат Украины Роман Иванисов, который, вероятно, был осужден за изнасилование, 17 января в комментарии «Радіо Свобода» заявил, что не намерен сдавать мандат.

«Не собираюсь. А почему я должен его сдавать? Я никого в заблуждение не вводил», – сказал он.

Иванисов добавил, что «не комментирует фейки».

Журналистка отметила, что в университете, который в своей биографии указывал Иванисов, сообщили, что он там не учился.

«Это все фейк. Я вам говорю: приедут специалисты, которых я приобщил, и вы все узнаете», –сказал он.

Иванисов добавил, что все это – «заказная информация» и он даст интервью, но позже.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода Україна / YouTube

19 ноября 2019 года в СМИ появилась информация, что Иванисов был осужден за изнасилование. Нардеп обнародовал справку об отсутствии судимости, в которой написано: «Неснятой или непогашенной судимости не имеет». Порядок снятия и погашения судимости предусмотрен статьями 89 и 90 Уголовного кодекса Украины.

20 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов был осужден за изнасилование, но его судимость погашена. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что эта информация не подтверждена, проверка продолжается. 21 ноября бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов обнародовал копию приговора народному депутату. Иванисов был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 17, ч. 3 ст 117 Уголовного кодекса Украины 1960 года (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц); ч. 2 ст. 118 УК Украины 1960 года (удовлетворение половой страсти неестественным образом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что политсила направила официальные запросы в правоохранительные органы по поводу вероятной судимости Иванисова. Он говорил, что во фракции окажут «психологическое давление» на Иванисова, чтобы он сложил депутатский мандат, если информация о преступлении подтвердится.

2 декабря нардепа исключили из фракции.

15 января 2020 года Иванисов вышел на работу. Арахамия сказал, что юридического механизма для принуждения нардепа к сложения мандата нет.

Иванисов победил на выборах в Верховную Раду в 2019 году в округе №153 в Ровенской области, является членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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