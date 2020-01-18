Аятолла и президент обменялись заявлениями

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с первой за восемь лет публичной проповедью в Тегеране.

В проповеди он, в частности, заявил, что после уничтожения генерала Касема Сулеймани, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) должен вести войну далеко от границ Ирана. Этот призыв был встречен криками «Смерть Америке».

Хаменеи также указал, что США демонстрируют свою «террористическую природу», а Иран имеет «поддержку Аллаха».

В ответ, президент США Дональд Трамп написал в «Твиттере», что Али Хаменеи должен проявлять осторожность: «Так называемый “Высший руководитель” Ирана, который недавно был не таким уж высшим, сказал несколько неприятных вещей о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика разваливается, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!».

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