Автомобили Tesla принялись разгоняться без участия водителей

18.01.2020, 2:37, Новости дня

Проводится проверка жалоб на то, что автомобили компании Tesla набирают скорость без участия водителей, сообщила национальная администрация дорожной безопасности США.

Речь идет о 500 тыс. электрокаров Model S, выпущенных в 2012–2019 годах, Model X, выпущенных в 2016–2019 годах, и Model 3, выпущенных в 2018–2019 годах, передает ТАСС.

127 поступивших жалоб касаются 123 машин и 110 ДТП, в 52 из которых есть пострадавшие. 

Проверка жалоб должна установить, нужно ли в официальном порядке проводить разбирательство.

В октябре водитель Tesla заживо сгорел в машине из-за автоматических дверей.

На МКАД в августе автомобиль Tesla попал в ДТП и взорвался, когда ехал на автопилоте и не распознал стоящую впереди сломавшуюся машину.

Весной автопроизводитель Tesla, принадлежащий американскому предпринимателю Илону Маску, по итогам первого квартала 2019 года отчитался об убытках в размере 702 млн долларов.



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