48% взрослых украинцев готовы участвовать в акциях протеста – опрос

В акциях протеста готовы принимать участие 48% взрослых граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2019 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2018-2019 годов не изменилась и составляет 49%. В акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. Уровень вырос по сравнению с 2018 годом (44%)», – сказано в сообщении.

В КМИС отметили, что «готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях практически не изменилась и составляет 11%, а в несанкционированных митингах и демонстрациях даже несколько уменьшилась (с 4% до 2%)».

Большинство опрошенных готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%).

По данным КМИС, самый низкий уровень готовности к акциям протеста зафиксирован на западе Украины, самый высокий – на востоке. Уровень на юге и в центре почти не отличаются.

Исследование проводилось с 1 по 12 декабря 2019 года методом личного интервью. Было опрошено 2043 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В акциях протеста готовы принимать участие 48% взрослых граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2019 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). «Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в каких-либо акциях массового протеста в течение 2018-2019 годов не изменилась и составляет 49%. В акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей […]