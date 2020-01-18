Суд арестовал предполагаемого охранника обломков MH17

Подозреваемого в участии в террористической организации «ДНР», который охранял обломки авиалайнера «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, сбитого на Донбассе в июле 2014 года, суд отправил под арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.
26-летний житель Торецка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Он арестован на 60 суток с возможностью выйти под залог в 105 тыс. грн.
Охоронцю уламків авіалайнера МН-17 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартоюЗа клопотанням Артемівської…
Posted by Прокуратура Донецької області on Kolmapäev, 15. jaanuar 2020
О задержании мужчины украинские правоохранители сообщили 10 января 2020 года. С конца августа 2014 года он, по данным следствия, охранял место авиакатастрофы, и за вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей (от 197 до 590 грн) собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.
28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.
24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.
19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Подозреваемого в участии в террористической организации «ДНР», который охранял обломки авиалайнера «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, сбитого на Донбассе в июле 2014 года, суд отправил под арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook. 26-летний житель Торецка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в […]
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