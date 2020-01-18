Модифицированный калькулятор с графическим режимом разработан Microsoft

Модифицированный калькулятор с введенным в него графическим режимом, разработанный корпорацией Microsoft, предоставлен участвующим в программе Windows Insider. Он окажет несомненную пользу для всех, кто осваивает законы линейной алгебры.

Строить и проводить анализ функций теперь станет возможно, благодаря новому графическому режиму. Пользователи могут разместить на калькуляторе как одно, так и несколько уравнений, внося изменения, если это потребуется. При необходимости возможно добавление второй переменной, а затем изменение её значения самостоятельно. Изучение графиков осуществляется также с помощью мыши и клавиатуры. Например, функция может отслеживаться курсором, при наведении его на ту или иную точку выводится её точное значение.

Эксперты отмечают, обновлённый калькулятор от Microsoft выглядит одновременно не только привлекательно, но и практично. Его несомненным достоинством станет возможность визуализировать функции и уравнения. Простое и наглядное построение графиков поможет учащимся в освоении основ алгебры.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Модифицированный калькулятор с введенным в него графическим режимом, разработанный корпорацией Microsoft, предоставлен участвующим в программе Windows Insider. Он окажет несомненную пользу для всех, кто осваивает законы линейной алгебры. Строить и проводить анализ функций теперь станет возможно, благодаря новому графическому режиму. Пользователи могут разместить на калькуляторе как одно, так и несколько уравнений, внося изменения, если это […]