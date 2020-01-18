Турецкий спецназ прибыл в столицу Ливии

18.01.2020, 1:58, Новости дня

В Триполи прибыли силы специального назначения Турции, сообщают СМИ.

Турецкий спецназ должен будет охранять чиновников правительства национального согласия Файеза Сараджа, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия».

Официальный представитель Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция поставила ПНС системы ПВО. Система установлена в аэропорту Митига, сообщил египетский информационный портал «Аль-Ахрам».

Также в ЛНС заявили, что в страну доставлены боевики и вооружение.

ЛНА заверила, что продолжает придерживаться договоренности о прекращении огня.

Напомним, в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию.



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Последнее: В Триполи прибыли силы специального назначения Турции, сообщают СМИ. Турецкий спецназ должен будет охранять чиновников правительства национального согласия Файеза Сараджа, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Официальный представитель Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция поставила ПНС системы ПВО. Система установлена в аэропорту Митига, сообщил египетский информационный портал […]

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