VOAэкспресс 17 января 2020 

Что рассказал Лев Парнас?

В четверг партнер личного адвоката Дональда Трампа – Руди Джулиани – Лев Парнас, который оказывал давление на Украину с тем, чтобы она расследовала деятельность Джо Байдена, заявил, что президент Трамп в точности знал, что происходит: «Я бы ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента… Я выполнял их работу на месте».

Это заявление противоречит словам Трампа о том, что он не знал об усилиях своего адвоката по поиску компромата на Байдена.

Согласно документам, опубликованным на этой неделе, уроженец Украины и гражданин США Парнас принимал участие в организации слежки за послом США в Украине Мари Йованович до того, как Трамп принял решение об ее отставке.

Госдепартамент расследует сообщения о возможной угрозе Мари Йованович в Украине. А Министерство внутренних дел Украины завело два уголовных дела о возможной слежке за Йованович.

Сам Трамп назвал заявления Льва Парнаса фальшивкой.

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