В аэропортах США проверят пассажиров из Ухани

18.01.2020, 1:52, Новости дня

В трех аэропортах США будет начата проверка пассажиров, прибывающих из Китая. Цель – выявить потенциальных носителей опасного вируса, который был впервые выявлен в городе Ухань. Вирус стал причиной смерти двух человек.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) заявили, что скрининг будет проводится в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка и, в первую очередь, касаться пассажиров, прилетевших из Уханя или совершивших пересадку в этом городе.

Их будут приглашать в отдельное помещение, где попросят заполнить особую анкету и проверят на наличие симптомов лихорадки. В случае необходимости, пассажиры будут направлены в госпиталь для проведения дополнительной проверки.

Пока не разработано методики лечения инфицированных этим вирусом.



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