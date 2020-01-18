В аэропортах США проверят пассажиров из Ухани

В трех аэропортах США будет начата проверка пассажиров, прибывающих из Китая. Цель – выявить потенциальных носителей опасного вируса, который был впервые выявлен в городе Ухань. Вирус стал причиной смерти двух человек.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) заявили, что скрининг будет проводится в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка и, в первую очередь, касаться пассажиров, прилетевших из Уханя или совершивших пересадку в этом городе.

Их будут приглашать в отдельное помещение, где попросят заполнить особую анкету и проверят на наличие симптомов лихорадки. В случае необходимости, пассажиры будут направлены в госпиталь для проведения дополнительной проверки.

Пока не разработано методики лечения инфицированных этим вирусом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Что рассказал Лев Парнас? В четверг партнер личного адвоката Дональда Трампа – Руди Джулиани – Лев Парнас, который оказывал давление на Украину с тем, чтобы она расследовала деятельность Джо Байдена, заявил, что президент Трамп в точности знал, что происходит: «Я бы ничего не делал без согласия Руди Джулиани или президента… Я выполнял их работу на […]