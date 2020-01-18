S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Суверенный кредитный рейтинг РФ подтвержден на инвестиционном уровне «BBB-», сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.
S&P подтвердило «рейтинг «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» в местной валюте» со стабильным прогнозом, передает РИА «Новости».
При этом S&P заявило, что в течение двух лет «может предпринять негативное действие», если против РФ ужесточат санкции, передает ТАСС.
Агентство ожидает повышения темпов роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. При этом учитываются «эффект низкой базы» и «смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики».
S&P считает, что новый кабмин сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики. Агентство считает, что РФ проводит взвешенную и надежную макроэкономическую политику. Ее «можно считать одной из наиболее сильных стран с развивающейся экономикой».
По мнению S&P, «пенсионная реформа будет способствовать смягчению влияния неблагоприятных демографических тенденций в долгосрочной перспективе».
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Последнее: Суверенный кредитный рейтинг РФ подтвержден на инвестиционном уровне «BBB-», сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. S&P подтвердило «рейтинг «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» в местной валюте» со стабильным прогнозом, передает РИА «Новости». При этом S&P заявило, что в течение двух лет «может предпринять негативное действие», если против РФ ужесточат санкции, передает ТАСС. Агентство […]
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