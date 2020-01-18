Временная следственная комиссия по расследованию возможных злоупотреблений Павелко намерена заслушать правоохранителей

17 января состоялось очередное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию предполагаемых злоупотреблений служебным положением президента Украинской ассоциации футбола, бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко и председателя комитета Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко. Об этом сообщает «Укринформ».

Комиссия намерена направить обращение руководству государства с просьбой ускорить расследование производств, касающихся нарушений в украинском футболе.

«Мы подготовили обращение. Оно будет направлено президенту Украины, премьер-министру, спикеру Верховной Рады Украины, генеральному прокурору, министру внутренних дел, председателю Национальной полиции и председателю Национального антикоррупционного бюро Украины. Мы просим высшее руководство государства и правоохранительных органов отреагировать на сложившуюся ситуацию, и помочь ускорить ведение расследования уголовных производств, касающихся нарушений в украинском футболе», – сказал член комиссии, нардеп от «Слуги народа» Игорь Кривошеев.

Комиссия решила пригласить на следующее заседание 7 февраля правоохранителей, чтобы заслушать их в закрытом режиме.

Как сообщает канал «112 Украина», на заседании рассмотрели полученные по запросам народных депутатов материалы от правоохранителей, государственных органов и непосредственно от УАФ и ее дочерней структуры «ФФУ Продакшн».

В частности, комиссия получила информацию о закупках через компанию «Ньюпорт менеджмент ЛТД» в 2015-2017 годах на €13 млн, которые были получены от УЕФА. Согласно документам, было закуплено более 30 тонн чая на сумму €385,2 тыс евро, более 10 тонн кофе на €1,2 млн евро, более 2 тонн морепродуктов на сумму €646, 8 тыс., электрических ламп и электроники на €2,6 млн, транспортных услуг и топлива на сумму €1,3 млн и других товаров и услуг.

Канал сообщает, что УАФ не предоставила документы относительно возможного нецелевого использования средств, полученных от УЕФА и из других источников на развитие футбольной инфраструктуры. Также УАФ заявила, что не влияла на реализацию бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием, а только выступила инициатором строительства таких полей как профильная организация.

В то же время, документы, полученные комитетом, подтверждают, что УАФ предоставляла Минрегиону Украины расчеты объема средств для начала реализации бюджетной программы; Павелко, будучи одновременно народным депутатом Украины и председателем Бюджетного комитета, принимал участие в принятии соответствующих расходов госбюджета; руководство ФФУ вошло в состав комиссии Минрегиона, определявшей перечень объектов строительства и объемы финансирования, а «ФФУ Продакшн» была подрядчиком и поставщиком искусственного покрытия для футбольных полей.

Временная следственная комиссия была создана 15 ноября 2019 года.

Журналисты программы «Схемы» (совместный проект «Радіо Свобода» и канала «UA:Перший») в октябре 2018 года заявляли, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн. Отмечалось, что через этот офшор «ФФУ Продакшн» закупила оборудование по производству покрытия для футбольных полей на общую сумму около $6 млн. По данным «Схем», по крайней мере в часть контрактов была заложена переплата в 20%, из-за чего на счетах офшора «осело» более $1 млн.

В ноябре 2018 года журналисты проекта Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорилось, что Павелко вместе со своей гражданской женой Екатериной Чаус с 2015-го по 2017 год потратили почти 21 млн грн, при том, что месячная зарплата Павелко составляет 20 тыс. грн. В частности, по данным журналистов, Павелко вместе с семьей минимум два года проживал в квартире в киевском ЖК Diamond Hill, стоимость аренды которой составляет $17 тыс. в месяц. В своих декларациях за 2015-й и 2017 год Павелко вообще не декларировал объекты недвижимости, а в декларации за 2016 год указывал, что снимает номер в отеле.

В заключениях НАПК о полной проверке деклараций Павелко за 2015-й, 2016-й и 2017 год говорится, что в них есть нарушения, но признаков незаконного обогащения нет. В агентстве решили сообщить Павелко о сделанных выводах и поручить ему подать уточненную декларацию с достоверными данными.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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