Ливию решили призвать к прекращению огня и запрету на переброску войск

Стало известно содержание проекта итогового коммюнике Берлинской конференции по Ливии. Во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.
В документе содержится призыв к остановке «боевых действий на долгосрочной основе, в том числе операций с применением авиации», прекращению передвижения войск и переброски войск в поддержку сторон конфликта.
СБ ООН хотят призвать к санкциям на всех нарушителей оружейного эмбарго и договоренностей о прекращении огня, передает ТАСС.
Предлагается создать «объединенные ливийские вооруженные силы, силы национальной безопасности и полиции», которые «будут подчиняться центральным гражданским властям, на основе прошедших в Каире переговоров».
Также предлагается сформировать единое правительство и президентский совет. Правительство должно быть утверждено Палатой представителей Ливии.
Реализацией итоговых решений конференции должен будет заняться специально созданный международный механизм под эгидой ООН. В его обязанности помимо перечисленных вопросов войдут процессы экономических реформ и соблюдение норм гуманитарного права.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков высказал мнение о том, почему глава кабмина Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту страны Владимиру Зеленскому, а не в парламент. Разумков подтвердил, что с юридической точки зрения Гончарук «должен был писать заявление в Верховную раду». При этом в парламент заявление не поступало, передает РИА «Новости» со ссылкой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Last Christmas. Опубликован клип на трек группы Wham! , вышедший 35 лет назад. Видео / 16 декабря
- В Сухуме заявили об участии «представителей ДНР» в попытке госпереворота / 10 января
- Первый комплект ЗРС С-350 «Витязь» поступил в армию России / 23 декабря
- Зеленский – премьеру Швеции: Прилагаем все усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Иране и готовы сотрудничать / 9 января
- С начала 2019 года на Донбассе погибло 26 гражданских лиц, 136 были ранены – миссия ООН / 12 декабря
- Россия в августе атаковала лагерь беженцев в Сирии — NYT / 1 декабря
- CNBC — почти 40% стран столкнутся с протестами в 2020 году / 18 января
- Путин поддержал квоты для паралимпийцев в олимпийском университете в Сочи / 3 декабря