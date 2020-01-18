Ливию решили призвать к прекращению огня и запрету на переброску войск

Стало известно содержание проекта итогового коммюнике Берлинской конференции по Ливии. Во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В документе содержится призыв к остановке «боевых действий на долгосрочной основе, в том числе операций с применением авиации», прекращению передвижения войск и переброски войск в поддержку сторон конфликта.

СБ ООН хотят призвать к санкциям на всех нарушителей оружейного эмбарго и договоренностей о прекращении огня, передает ТАСС.

Предлагается создать «объединенные ливийские вооруженные силы, силы национальной безопасности и полиции», которые «будут подчиняться центральным гражданским властям, на основе прошедших в Каире переговоров».

Также предлагается сформировать единое правительство и президентский совет. Правительство должно быть утверждено Палатой представителей Ливии.

Реализацией итоговых решений конференции должен будет заняться специально созданный международный механизм под эгидой ООН. В его обязанности помимо перечисленных вопросов войдут процессы экономических реформ и соблюдение норм гуманитарного права.





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