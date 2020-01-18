Ученые назвали 10 причин плохого качества сперматозоидов

Индийские исследователи перечислили 10 причин плохого качества сперматозоидов, руководствуясь информацией коллег со всего мира. Одним из объяснений стали вредные привычки.

Подобная ситуация все чаще наблюдается у личностей после 20 лет. Стоит обратить внимание и на медицинские условия, в том числе варикоцеле, инфекции, гормональные дисбалансы, опухоли и другие факторы. Как отметили ученые, неправильный образ жизни играет главное значение в данной ситуации. Лишний вес, ожирение и алкоголь напрямую воздействуют на качество и число сперматозоидов. Спиртное в конечном итоге может спровоцировать бесплодие. Запрещенные вещества и некоторые препараты тоже являются одной из причин ухудшения особенностей показателей спермы. Важно помнить о стрессе, оказывающем влияние не некоторые гормоны, имеющие связь с производством эякулята. В связи с этим часто мужских половых клеток становится меньше, при этом ухудшается их качество.

В этот же список исследователи включили сахарный диабет, который может ухудшить подвижность половой клетки. Обтягивающие трусы и смартфоны признаны виновниками проблем сексуального характера, тогда как первые вызывают перегрев яичек, вторые опасны излучением. По словам научных сотрудников, гидромассажная ванна также способна снизить число сперматозоидов, ведь яички должны оставаться прохладными в отличие от других частей тела.

Эксперты отметили, что изофлавоны в соевых изделиях могут уменьшить количество половых клеток у мужчин. Спортсмены должны знать, что стероиды для наращивания мышц негативно воздействуют на репродуктивное здоровье.

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