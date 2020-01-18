Мнение: Гончарук подал в отставку

18.01.2020, 0:40, Разное

Премьер-министр Украины Гончарук подал в оставку.
Причина достаточно банальна — публикация утечек разговоров Гончарука https://www.youtube.com/watch?v=Cchal97GZng, где он предстает обыкновенным некомпетентным дегенератом, попутно оскорбляющим Зеленского. Теперь же, Гончарук накатал бумагу Зеленскому, где живописал свои "достижения" https://strana.ua/news/244993-premer-ministr-honcharuk-podal-v-otstavku.html и Зеленский сейчас раздумывает — подписывать или нет. Если оставить Гончарука, значит расписаться в том, что Зеленский пустое место. Если убрать, значит подыграть Коломойскому, окружение которого и организовало утечку, чтобы убрать Гончарука и поставить другого премьер-министра. Весьма вероятно, что это идет расчистка площадки для Авакова.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Премьер-министр Украины Гончарук подал в оставку.Причина достаточно банальна — публикация утечек разговоров Гончарука https://www.youtube.com/watch?v=Cchal97GZng, где он предстает обыкновенным некомпетентным дегенератом, попутно оскорбляющим Зеленского. Теперь же, Гончарук накатал бумагу Зеленскому, где живописал свои "достижения" https://strana.ua/news/244993-premer-ministr-honcharuk-podal-v-otstavku.html и Зеленский сейчас раздумывает — подписывать или нет. Если оставить Гончарука, значит расписаться в том, что Зеленский пустое место. Если убрать, […]

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