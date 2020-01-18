Украина и Грузия пожаловались на якобы мешающую им в Черном море Россию

18.01.2020, 0:30, Новости дня

Украинская и грузинская делегации на заседании Международной морской организации заявили, что РФ якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как рассказал заместитель постпреда Украины при организации, Киев и Тбилиси пожаловались на якобы противоправную деятельность России. При этом «совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», передает ТАСС.

В пятницу украинская сторона подала протест в связи с расширением Россией на Азовское море вещания комплекса системы оповещения НАВТЕКС.

Украина утверждает, что российские «односторонние действия» якобы создают угрозу безопасности навигации.

Напомним, РФ не раз подчеркивала, что строго выполняет международные нормы права в части навигации в указанном районе.

При этом указывалось, что на Керченский пролив распространяется исключительно суверенитет России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская и грузинская делегации на заседании Международной морской организации заявили, что РФ якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Как рассказал заместитель постпреда Украины при организации, Киев и Тбилиси пожаловались на якобы противоправную деятельность России. При этом «совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», передает […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика