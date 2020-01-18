Украина и Грузия пожаловались на якобы мешающую им в Черном море Россию

Украинская и грузинская делегации на заседании Международной морской организации заявили, что РФ якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.
Как рассказал заместитель постпреда Украины при организации, Киев и Тбилиси пожаловались на якобы противоправную деятельность России. При этом «совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», передает ТАСС.
В пятницу украинская сторона подала протест в связи с расширением Россией на Азовское море вещания комплекса системы оповещения НАВТЕКС.
Украина утверждает, что российские «односторонние действия» якобы создают угрозу безопасности навигации.
Напомним, РФ не раз подчеркивала, что строго выполняет международные нормы права в части навигации в указанном районе.
При этом указывалось, что на Керченский пролив распространяется исключительно суверенитет России.
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Последнее: Украинская и грузинская делегации на заседании Международной морской организации заявили, что РФ якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Как рассказал заместитель постпреда Украины при организации, Киев и Тбилиси пожаловались на якобы противоправную деятельность России. При этом «совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», передает […]
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