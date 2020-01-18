Нелли Ермолаева интригует поклонников снимком с таинственным красавцем

Нелли Ермолаева заинтриговала поклонников в Instagram снимком с таинственным красавцем. Ровно месяц тому назад она жаловалась им на судьбу и лила слезы, переживая разрыв отношений с мужем Кириллом Андреевым после 8 лет брака.

Осуждение женского непостоянства последовало мгновенно. Фанаты тут же напомнили почти поэтические строки трогательного послания звезды «Дом-2»: «Нас» больше нет. Есть я и ты… Пишу и плачу». Страдания на публику часто встречаются с недоверием, хотя могут быть и совершенно искренними. Однако у Ермолаевой период грусти и слез закончился довольно быстро, и помогли ей физические упражнения на тренажерах, контроль питания и активная переписка с поклонниками. Апофеозом новой жизни стало фото в объятиях lady-killer.

«Покоритель женских сердец» произвел ошеломляющее впечатление на значительную часть «женского инстаграма», тем более, что после похода в ресторан счастливая Ермолаева опубликовала «отчет» с эмодзи в виде сердечка. Срочное расследование идентифицировало «мистера Х». Им оказался начинающий музыкант Сэм Арзуманов, взявший себе псевдоним Sam Pikar.

Вместе с версией осуждения возникло предположение, что романтическая история рассчитана на внесценического персонажа, в роли которого должен был выступить бывший супруг звезды «Дом-2». Интрига держалась недолго, так как молчать оказалось не под силу. Ермолаева пояснила в своих «инстаграм-историях», что юноша свободен и находится в поисках достойной спутницы, а её статус остается прежним.

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Последнее: Нелли Ермолаева заинтриговала поклонников в Instagram снимком с таинственным красавцем. Ровно месяц тому назад она жаловалась им на судьбу и лила слезы, переживая разрыв отношений с мужем Кириллом Андреевым после 8 лет брака. Осуждение женского непостоянства последовало мгновенно. Фанаты тут же напомнили почти поэтические строки трогательного послания звезды «Дом-2»: «Нас» больше нет. Есть я и […]