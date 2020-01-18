Нелли Ермолаева интригует поклонников снимком с таинственным красавцем

Нелли Ермолаева заинтриговала поклонников в Instagram снимком с таинственным красавцем. Ровно месяц тому назад она жаловалась им на судьбу и лила слезы, переживая разрыв отношений с мужем Кириллом Андреевым после 8 лет брака.
Осуждение женского непостоянства последовало мгновенно. Фанаты тут же напомнили почти поэтические строки трогательного послания звезды «Дом-2»: «Нас» больше нет. Есть я и ты… Пишу и плачу». Страдания на публику часто встречаются с недоверием, хотя могут быть и совершенно искренними. Однако у Ермолаевой период грусти и слез закончился довольно быстро, и помогли ей физические упражнения на тренажерах, контроль питания и активная переписка с поклонниками. Апофеозом новой жизни стало фото в объятиях lady-killer.
«Покоритель женских сердец» произвел ошеломляющее впечатление на значительную часть «женского инстаграма», тем более, что после похода в ресторан счастливая Ермолаева опубликовала «отчет» с эмодзи в виде сердечка. Срочное расследование идентифицировало «мистера Х». Им оказался начинающий музыкант Сэм Арзуманов, взявший себе псевдоним Sam Pikar.
Вместе с версией осуждения возникло предположение, что романтическая история рассчитана на внесценического персонажа, в роли которого должен был выступить бывший супруг звезды «Дом-2». Интрига держалась недолго, так как молчать оказалось не под силу. Ермолаева пояснила в своих «инстаграм-историях», что юноша свободен и находится в поисках достойной спутницы, а её статус остается прежним.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Нелли Ермолаева заинтриговала поклонников в Instagram снимком с таинственным красавцем. Ровно месяц тому назад она жаловалась им на судьбу и лила слезы, переживая разрыв отношений с мужем Кириллом Андреевым после 8 лет брака. Осуждение женского непостоянства последовало мгновенно. Фанаты тут же напомнили почти поэтические строки трогательного послания звезды «Дом-2»: «Нас» больше нет. Есть я и […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Про фильм «Ржев» (не смотрел) / 6 декабря
- Еще один сотрудник ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке / 20 декабря
- Учёные разработали «лягушачий телефон» для наблюдения за животными / 9 декабря
- Ученые призывают пить обезжиренное молоко для сохранения молодости / 16 января
- Мнение: Незваный прокурор / 26 декабря
- Он знал про двойников президента РФ: замкомандира полка Путина умер в 47 лет / 8 декабря
- Мнение: В Севастополе арестован агент ГУР МОУ / 29 ноября
- Новый год 2020: Как правильно украсить празничную елку / 12 декабря