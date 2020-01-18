Гончарук не уходит в отставку, Яременко уволен с должности главы комитета Рады. Главное за день

Гончарук остается на своем посту
17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с публикацией аудио с якобы его голосом. Он подал президенту заявление, написанное на имя главы парламента.
Президент Владимир Зеленский сказал, что даст Гончаруку и его правительству «шанс» при условии выполнения нескольких «вещей», среди которых – разработка концепции оплаты труда глав министерств, ведомств и госкомпаний, решение вопроса выплат премий топ-менеджменту «Нафтогазу України», разделение некоторых министерств и другое.
Тела погибших в Иране украинцев передадут на родину 19 января
19 января в Украину вернут тела украинцев, погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. В аэропорту Борисполь пройдет церемония почтения их памяти.
Яременко уволили с должности главы комитета
Нардепа от «Слуги народа» Богдана Яременко уволили с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Новым председателем комитета стал депутат от этой же фракции Александр Мережко.
Бородянский представил законопрект о дезинформации
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации. Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров. В течение месяца законопроект будет обсуждаться, а затем его могут внести в парламент.
Рада приняла постановление по поводу дела Маркива
Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором говорится, что приговор итальянского суда в отношении нацгвардейца Виталия Маркива «наносит ущерб суверенным правам государства Украина». Рада обратится к президенту и парламенту Италии с просьбой обеспечить «прозрачность, объективность и беспристрастность» апелляционного производства по делу Маркива.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Гончарук остается на своем посту 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с публикацией аудио с якобы его голосом. Он подал президенту заявление, написанное на имя главы парламента. Президент Владимир Зеленский сказал, что даст Гончаруку и его правительству «шанс» при условии выполнения нескольких «вещей», среди которых – разработка концепции оплаты […]
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