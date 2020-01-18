США озвучили претензии к СНВ-3

18.01.2020, 0:05, Новости дня

Замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал, чем нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не устраивает Вашингтон.

Он заявил, что договор – «хороший документ», который позволяет США «узнать о российских ядерных силах благодаря режиму верификации», но есть ряд негативных моментов. Так, вопрос стал «многосторонней проблемой», поскольку Китай развивает вооружения «быстрее, чем кто-либо в мире».

«Необходимо обсудить с Китаем, что мы будем делать. Хорошо, если мы начнем раньше, чем позже», – приводит его слова ТАСС.

Без таких переговоров возникает риск конфликта.

Кроме того, США обеспокоены тем, что некоторые российские системы выходят за рамки СНВ-3 – «не только крылатые ракеты, торпеды», но и «тысячи ядерных вооружений малой мощности, которые были размещены, и не подпадают под» договор.

США хотят быть уверены, что переговоры с Москвой будут вестись «обо всех ядерных вооружениях».



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Последнее: Замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал, чем нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не устраивает Вашингтон. Он заявил, что договор – «хороший документ», который позволяет США «узнать о российских ядерных силах благодаря режиму верификации», но есть ряд негативных моментов. Так, вопрос стал «многосторонней […]

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