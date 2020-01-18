Светлана Бондарчук пожаловалась на критику Ксении Собчак: «Буллинг взрослых женщин»

Светлана Бондарчук пояснила в Instagram о критике женщин из-за возраста. Журналистку расстроил тот факт, что многие поддержали Ксению Собчак, выступившую против размещения смелых фото дамами после 40 лет.

Как высказалась недавно супруга Богомолова, представительницы прекрасного пола среднего возраста должны перестать показывать миру откровенные снимки. По мнению Собчак, многие звезды шоу-бизнеса старше 40 лет выглядят «отчаянно», в связи с чем демонстрация их тел является неуместной.

В одном их последних постов Светлана Бондарчук предложила поговорить о возрасте. «В РФ буллингом взрослых женщин занимаются они сами. Не исключено, что это просто зависть. Может быть, речь идет о глупости», — заявила модель. Она добавила, что ее интересует мнение фолловеров. Знаменитость предложила женщинам не зацикливаться на возрасте, а обращать внимание на внешность. По словам Бондарчук, в некоторых случаях «года могут быть обманчивыми».

В комментариях поклонники поддержали кумира и написали, что многие артисты даже после 40 лет выглядят лучше некоторых современных студенток. В качестве примера интернет-пользователи привели Дженнифер Лопес, которая в свои 50 лет умудряется сохранять прекрасную форму.

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Последнее: Светлана Бондарчук пояснила в Instagram о критике женщин из-за возраста. Журналистку расстроил тот факт, что многие поддержали Ксению Собчак, выступившую против размещения смелых фото дамами после 40 лет. Как высказалась недавно супруга Богомолова, представительницы прекрасного пола среднего возраста должны перестать показывать миру откровенные снимки. По мнению Собчак, многие звезды шоу-бизнеса старше 40 лет выглядят «отчаянно», […]