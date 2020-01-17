Игорь Яковенко: СССР 2.0 не будет. Строим Московское царство

Версия транзита власти в 2024 году, предусматривающая возрождение Советского Союза в виде союза славянских республик, отложена в связи с очевидной нереализуемостью. Окончательно рухнули надежды уговорить (купить, запугать) президента Беларуси Александра Лукашенко и заставить его поделиться властью. Как и надежды на то, что президент Украины Зеленский «сдаст Украину Путину». Эта страшилка продолжает использоваться во внутренней политике Украины, и оппозиция в лице сторонников Петра Порошенко тут действует вполне разумно и даже в чем-то полезно для страны, не позволяя Зеленскому заиграться в диалоге с Путиным. Но в России все даже самые оголтелые крымнашевцы понимают, что Украину Путину не проглотить.

Начало 2020 года принесло путинской России несколько поражений на внешнеполитических фронтах. Граждане Абхазии просто вынесли из кабинета путинского гауляйтера Рауля Хаджимбу. Люди вошли в президентский дворец и совершенно в стилистике оранжевой революции объявили, что Хаджимба больше не президент. Причем никто не согласовывал это с Путиным. И посланцы Путина – Рашид Нургалиев и Владислав Сурков ничего не смогли поделать и признали результат абхазской «оранжевой революции».

Фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар вполне демонстративно отказался признать за путинской Россией роль «смотрящего» за Ближним Востоком и улетел из Москвы, не подписав соглашение о перемирии, которые ему пытались навязать Сергей Лавров и глава МИДа Турции.

Моральное поражение нанес Путину президент Ирана. Поскольку руководитель государства, которое по праву считается одной из самых свирепых теократических диктатур на планете, продемонстрировал то умение признавать свои ошибки и извиняться, которого начисто лишен российский «национальный лидер».

В речи, которую транслировало государственное телевидение, президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет.

«Конечно, наши люди хотят быть уверены, что власти честны с ними… Если в объявлении новостей, информировании людей о том, что произошло, были промедления или наш тон был неприемлем, нам нужно признать это и компенсировать», — заявил Роухани.

Можно сколько угодно рассуждать о мотивах, которые заставили Роухани произнести эти слова, но факт остается фактом: президент Ирана в этой ситуации выглядит нормальным человеком. В отличие от президента России.

Не сумев решить проблему транзита власти с помощью выхода на геополитический простор за пределы российских границ, которые, как известно, не кончаются нигде, Путин приступил к проведению спецоперации «Цитадель», предусматривающей превращение России в укрепленную крепость.

С этой целью на территории России фактически объявляется отказ от норм международного права, любые данные о том, что человек имеет какие-то преференции от иностранных государств, означают для него запрет на занятие высоких должностей в государстве. А намеченные изменения в конструкции власти дают возможность Путину править до конца жизни.

Для того, чтобы понимать, какие конкретно очертания приобретет российское государство, необходимо учесть, что Путин в своем послании Федеральному собранию от 15.01.2020 лишь наметил план предстоящей конституционной реформы, причем сделал это в весьма общих и далеких от юридической точности выражениях.

О конкретике предстоящих изменений кое-что можно уже сейчас узнать, посмотрев список членов рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, которую Путин создал сразу же после своего послания.

Среди 75 конституционных реформаторов есть такие глубокие мыслители, как например, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, награжденный медалью Минобороны «За возвращение Крыма» за свое участие в спецоперации 2014 года, завершившейся присоединением полуострова к РФ. Общественная организация «КрымSOS» называла генерала Долуду в числе тех, кто ответственен за похищения крымских татар.

Важную роль в дальнейшем конституционном обустройстве России непременно сыграет умение ловко и высоко прыгать с шестом, которым обладает двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, а также лицедейский талант актера Владимира Машкова и виртуозные способности пианиста Дениса Мацуева.

Видимо, включение этих людей, по мысли составителей данного списка, должно было придать конституционной реформе большую народность и создать ощущение того, что на месте этих людей мог бы оказаться любой другой и этот любой справился бы с написанием нового текста Конституции не хуже, а, возможно, и лучше.

К сожалению, в списке рабочей группы есть люди, которые неплохо известны своими взглядами, характер которых позволяет предположить, что дело не кончится воплощением в жизнь предложений Путина. Получив возможность кромсать Конституцию, эти люди не удержатся и начнут выковыривать оттуда все то, что было заложено в 1993 году, когда некоторые наивные люди писали Конституцию для страны, которая, как они надеялись, станет частью Европы.

Под угрозой статья 13, провозглашающая в России идеологическое многообразие и прямо запрещающая создание государственной идеологии. Присутствие в рабочей группе гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова, который, будучи постоянным «экспертом» в программах Владимира Соловьева, многократно демонстрировал лютую ненависть к этой статье и предавался мечтаниям о том, как славно было бы России обзавестись государственной идеологией, создает для 13-й статьи серьезную угрозу.

Еще более опасно присутствие в рабочей группе по поправкам в Конституцию людей, которые известны своими чудовищными упражнениями в сфере законодательства. Это — сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас, который известен как автор ряда законопроектов, направленных на подавление прав и свобод человека. На совести Клишаса законы о «фейковых новостях», об «оскорблении власти», о «суверенном интернете», о «СМИ-иноагентах».

Другой сопредседатель — академик РАН Талия Хабриева призывала изменить Конституцию, добавив в нее идеологические постулаты. 14 мая 2019 года Хабриева выступила на конференции в Конституционном суде РФ, где предложила «начать широкую дискуссию о генетически присущих российскому народу ценностях, которые составляют основу его идентичности».

«Основную работу за нас русские мыслители уже сделали, мы знаем, какие это ценности … Это духовность, коллективизм, патриотизм, острое неприятие социальной несправедливости … особое отношение к государству как интегрирующему общество началу», — перечислила она.

По ее словам, государство в России должно «формулировать положительное и блокировать негативное», для чего необходимо сформировать единую идеологию, постулаты которой должны быть внесены в Конституцию РФ. Хабриева утверждала, что если в будущем придется вносить изменения в Конституцию, то именно мировоззренческого характера. «Но пока ценностные маркеры не будут расставлены, нет смысла в конституционной реформе», — объяснила Хабриева. То есть, помимо 13-й статьи о запрете государственной идеологии, не исключено, что радетели о духовных скрепах смогут выковырять из Конституции статью 14, закрепляющую светский характер государства…

Преодолеть последствия «глобальной геополитической катастрофы XX века» Путину явно не удается. СССР 2.0 ни в каком виде не восстанавливается. Решено в XXI веке строить Московское царство XVI-го века. С архаикой, мракобесием, самодурством и духовными скрепами.

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2020/01/292-20.html

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