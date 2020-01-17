Зеленский выступил за разделение некоторых министерств

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за разделение нескольких министерств. Об этом он сказал 17 января на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком, видео опубликовал в Facebook Офис президента Украины.
«Думаю, с самого начала это было правильным решением, поскольку у нас «кадровый голод». Поэтому объединяли некоторые министерства. У нас не очень большой бюджет. И по этой причине объединяли министерства. Но время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», – сказал президент.
Он сказал, что этом может каснуться министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министерства культуры, молодежи и спорта и министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.
Кабмин насчитывает 14 министерств. При его формировании объединили министерство экономического развития и торговли и министерство аграрной политики и продовольствия в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства; министерство культуры, мининформполитики и министерство молодежи и спорта вошли в состав нового министерства культуры, молодежи и спорта; министерство энергетики и угольной промышленности и министерство экологии и природных ресурсов объединили в министерство энергетики и защиты окружающей среды, а министерство ветеранов и министерство по делам временно оккупированных территорий вошли в состав министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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