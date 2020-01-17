Адвокат Винника не исключил срочной экстрадиции россиянина Грецией

17.01.2020, 23:30, Новости дня

Власти Греции могут готовить срочную экстрадицию россиянина Александра Винника, сообщил глава группы его адвокатов Тимофей Мусатов.

Мусатов пришел к такому выводу, поскольку вокруг палаты объявившего голодовку Винника «выставлены дополнительные полицейские силы, спецназ выставлен вокруг больницы». Адвокат заявил, что «приехала группа, которая готова его вывезти в любую секунду». Ко «внутренней охране» в 12–15 человек прибавилась «внешняя охрана» – «спецназ, вооруженный гранатами, автоматами».

«Везде вооруженный до зубов спецназ, и это касается именно Винника. Все совсем серьезно», – приводит его слова ТАСС.

Он не исключает, что «вывоз Винника из Греции запланировали на эти выходные».



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