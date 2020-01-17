Кира Прошутинская рассказала в интервью о пережитой онкологии

17.01.2020, 23:21, Разное

Кира Прошутинская дала откровенное интервью, в ходе которого вспомнила о сложном периоде в жизни. Телеведущая пояснила о пережитой онкологии.
В свое время у знаменитости диагностировали рак и, как она вспоминает теперь, тогда все началось буквально сразу. Кира Прошутинская увидела на себе прыщик, решила сходить к врачу, однако обследование не выявило ничего серьезного. Через некоторое время журналистке стало плохо и она снова попала в медицинское учреждение, однако на этот раз специалисты обнаружили у нее серьезное заболевание. В результате продюсеру понадобилось 8 операций. «Говорили, что положение спасло легкомыслие», — поделилась представительница шоу-бизнеса в интервью. По словам телеведущей, в тот период ей едва удалось избежать летального исхода.

Прошутинская успешно поборола онкологию, после чего наступил долгий процесс восстановления. В рамках реабилитации звезду поддержали многие друзья, в том числе Алла Пугачева, которую она знает со школьных времен.



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