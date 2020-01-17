Путин заехал в гости к дочери Ельцина на ее день рождения

Глава российского государства Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина, с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заехал к Юмашевой в гости, сообщается на сайте Кремля.
Президент подарил Юмашевой букет цветов и сервиз.
«Так это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
На встрече Путина и Юмашевой присутствовала ее мать Наина Ельцина.
Юмашева возглавляет Фонд первого президента РФ Бориса Ельцина. Она замужем за советником Путина Валентином Юмашевым.
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