Путин заехал в гости к дочери Ельцина на ее день рождения

17.01.2020, 23:19, Новости дня

Глава российского государства Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву, дочь первого президента РФ Бориса Ельцина, с днем рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заехал к Юмашевой в гости, сообщается на сайте Кремля. 

Президент подарил Юмашевой букет цветов и сервиз.

«Так это императорский фарфор! Я очень люблю его, будем пить чай большой семьей», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

На встрече Путина и Юмашевой присутствовала ее мать Наина Ельцина.

Юмашева возглавляет Фонд первого президента РФ Бориса Ельцина. Она замужем за советником Путина Валентином Юмашевым.



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