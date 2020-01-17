Мнение: Горячкина вышла вперед

В матче за мировую шахматную корону Александра Горячкина вышла вперед.

После обмена ударами в Шанхае, чемпионка и претендентка перебрались во Владивосток, где после окопной борьбы в 7-й партии, Александра внешне достаточно легко переиграла чемпионку мира в 8-й и уверенно довела партию до победы, впервые поведя в матче.

Счет 4,5 на 3,5. Впереди еще 4 партии.

Накал борьбы неизбежно будет нарастать, ибо близость мировой шахматной короны будет добавлять дополнительное психологическое давление. Но если смотреть прошедшие 8 партий, то субъективно Горячкина смотрится чуть уверенней, а чемпионка порой действует достаточно вяло и не столь предприимчиво как обычно. Вероятно это связано и с тем, что тренерский штаб Горячкиной смог выстроить дебютную подготовку матча так, что чемпионка не может получать удобные для себя позиции.

PS. Стоит отметить, что ситуация на Ближнем Востоке докатилась и до этого матча. Судья из Ирана Шохре Баяйт, которая работает на матче, отказывается возвращаться в Иран, потому что на одной из фотографий она забыла надеть обязательный платок на голову и это может иметь последствия. В знак протеста, на последних партиях она работала без платка.



Иранская судья проверяет со сканером Горячкину на читерство. Уже без платка.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В матче за мировую шахматную корону Александра Горячкина вышла вперед.После обмена ударами в Шанхае, чемпионка и претендентка перебрались во Владивосток, где после окопной борьбы в 7-й партии, Александра внешне достаточно легко переиграла чемпионку мира в 8-й и уверенно довела партию до победы, впервые поведя в матче.Счет 4,5 на 3,5. Впереди еще 4 партии.Накал борьбы неизбежно […]