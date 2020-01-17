YouTube-канал, на котором публиковали «пленки Гончарука», удалили

YouTube-канала «Как обмануть президента», на котором 15 января опубликовали аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства, больше не существует.

17 января по ранее действующим ссылкам указано: «Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube».

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

Президент Украины поручал правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: YouTube-канала «Как обмануть президента», на котором 15 января опубликовали аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с руководством Национального банка Украины и членами правительства, больше не существует. 17 января по ранее действующим ссылкам указано: «Видео недоступно, потому что загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт YouTube». 15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между […]