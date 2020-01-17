Ведущая иорданского канала узнала о гибели брата за минуту до эфира, но продолжила работу

Ведущая программы «Решать вам», транслируемой на иорданском канале Dijlah TV, узнала о гибели брата за минуту до эфира, но продолжила свою работу. Мужественная Сахар Аббас Джамиль поразила зрителей своим профессионализмом.

На иорданском спутниковом телеканале сестра военного Тарика Аббаса Джамиля показала пример того, как настоящий журналист понимает чувство долга. Извинившись перед зрителями за сдерживаемые слезы, она продолжила вещание в прямом эфире, рассказывая людям о последних новостях Ирака, «в интересах истины».

Старший брат телеведущей — летчик ВВС Ирака, генерал-майор, погиб во время обстрела базы Балад, пишет популярная газета в ОАЭ. Al Bayan передает, что она расположена на севере Ирака, где базировались американские военные. Ранения получили четыре иракца. Данные потерь среди представителей ВС США не сообщались.

В социальных сетях люди выразили ведущей свои соболезнования. Многих впечатлила сила духа юной девушки.

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Последнее: Ведущая программы «Решать вам», транслируемой на иорданском канале Dijlah TV, узнала о гибели брата за минуту до эфира, но продолжила свою работу. Мужественная Сахар Аббас Джамиль поразила зрителей своим профессионализмом. На иорданском спутниковом телеканале сестра военного Тарика Аббаса Джамиля показала пример того, как настоящий журналист понимает чувство долга. Извинившись перед зрителями за сдерживаемые слезы, она […]