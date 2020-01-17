Зеленский заявил, что Кабмин нужно «усилить»

17.01.2020, 22:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кабинет Министров надо «усилить». Об этом он сказал 17 января на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком, видео разместила пресс-служба Офиса Президента  в Facebook.

«У меня нет ни малейших оснований думать, что кто-то из них – нечестный человек или что они непрофессиональные люди. Я помню, как вы выбирали это правительство, как мы с вами общались, как общались с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим усиления правительства. Поэтому очень вас прошу найти «слабые места» и заменить тех или иных руководителей министерств в соответствии с их профессиональными данными, не человеческими. Мы понимаем, что все они – нормальные люди», – сказал президент.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.

Встреча Зеленского с Гончаруком состоялась после сканала с публикацией на YouTube-канале «Как обмануть президента» аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», а у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении. 

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». 

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента, президент может передать документ в Раду в любой момент.

Зеленский на встрече сказал, что даст Гончаруку и его правительству «шанс» при условии выполнения нескольких «вещей», среди которых – разработка концепции оплаты труда глав министерств, ведомств и госкомпаний, решение вопроса выплат премий топ-менеджменту «Нафтогазу України» и другое.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Кабинет Министров надо «усилить». Об этом он сказал 17 января на встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком, видео разместила пресс-служба Офиса Президента  в Facebook. «У меня нет ни малейших оснований думать, что кто-то из них – нечестный человек или что они непрофессиональные люди. Я помню, как вы выбирали это правительство, как […]

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