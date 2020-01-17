Президент Украины потребовал установить причастных к записи «пленок Гончарука»

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении 17 января на Интернет-сайте главы государства.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел запись. […] Найти, кто это сделал, и разобраться с этим», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Соответствующую задачу президент Украины поставил в ходе встречи с руководителями Службы безопасности Украины, офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Напомним, что в украинской прессе появились фрагменты аудиозаписей, на которых слышны голоса, якобы премьер-министра и других представителей власти.

О «пленках Гончарука»

Интернет-сайт «Экономическая правда» приводит фрагменты аудиоразговоров, которые вызвали резонанс в обществе, с голосами похожими на премьер-министра Украины и других чиновников.

«Он (Зеленский) говорит: «Леша, перестань мне морочить голову. Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете в 50 миллиардов, в чем причина? А если дальше так будет? И как? Не знаю, будет у нас в следующем году 100 миллиардов – «дыра» в бюджете», – расшифровывает «Экономическая правда» разговор Алексея Гончарука с другими лицами.

Журналисты издания поясняют смысл приведенной цитаты, пишут о том, что в ней речь идет про общий фонд государственного бюджета.

«Грубо говоря, госбюджет Украины состоит из доходов и расходов, и в 2019 году, как и в большинстве лет, был дефицитным. Это означает, что страна тратит больше, чем зарабатывает. Это нормальная ситуация. Покрыть дефицит можно средствами от приватизации, инвестициями или заимствованиями. Поскольку с первыми двумя пунктами в Украине плохо, приходится занимать», – констатирует издание.

Пресс-служба Кабинета министров 15 января выпустила сообщение, в котором отмечается, что она «не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет». «Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности», – сообщает пресс-служба правительства Украины.

Алексей Гончарук был назначен на должность премьер-министра 29 августа 2019 года.

Премьер написал заявление об отставке

На своей странице в Фейсбуке Алексей Гончарук 17 января сообщил, что написал заявление об отставке.

«Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент», – отметил Алексей Гончарук.

Свое решение он объяснил тем, что содержание аудиофрагментов «искусственно создает впечатление, будто я и моя команда – неуважаем президента, который является нашим политическим лидером».

«Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда», – подчеркнул премьер-министр Украины, также отметил, что «слитые в сеть файлы, смонтированы с фрагментов записей совещаний в правительстве».

Он также говорит, что его команда в кабинете министров – это «команда порядочных людей».

«Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться. К сожалению, через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем!» – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Мнение: отставки не будет – «сигнал» для Зеленского

Заместитель генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталия Линник уверена, что отставка премьер-министра в ближайшее время не состоится.

«Есть несколько причин, почему: в ближайшее время за отставку нет возможности голосовать – парламент до 4 февраля на каникулах. Дальше – в силу незавершенности исполнения правительством Алексея Гончарука своей роли – в качестве громоотвода для подписания непопулярных решений о землях государственной собственности, приватизации стратегических предприятий и контракта на поставку российского газа», – объясняет корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» свою позицию Наталия Линник.

Она также считает, что в украинском политикуме сегодня нет «согласованной кандидатуры на пост премьер-министра».

«Соответственно, и необходимого количества голосов (226 голосов) за отставку и назначение новой кандидатуры. Эта ситуация может послужить спусковым крючком для проявления парламентского кризиса», – подчеркивает Наталия Линник.

Она считает, что в Украине, как и в некоторых других странах, можно наблюдать кризис популизма, прихода к власти не всегда компетентных специалистов.

«Современные технологии позволяют просчитать и сформировать доверие к необходимому кандидату, обеспечить его «легитимную» победу на выборах. В свою очередь, после избрания неофитов, будь то президента или премьера или парламента, внешние и внутренние заинтересованные игроки используют их в «темную», формируя для них необходимую повестку дня и информационные «пузыри» для манипулирования и реализации своих коррупционных или геополитических целей», – утверждает Наталия Линник.

Она также говорит, что сложившаяся ситуация с отставкой главы правительства Украины «подает серьезный сигнал команде Зеленского о том, что что-то не так с процессом управления».

Прежде всего, следует сказать о том, юридически заявления об отставке нет, т.к. по Конституции Украины подобное заявление необходимо было подавать на Главу Верховной Рады, который сегодня публично подтвердил его отсутствие.

Об отставке – желании и «покаянии»

Политолог Александр Харебин считает, что нынешнее заявление премьер-министра Алексея Гончарука является не более чем политическим покаянием за свои слова в отношении президента, а не реальным желанием уйти в отставку.

«Следующий важный момент заключается в сегодняшнем совещании у президента Украины, который дал две недели силовому блоку разобраться с тем, кто установил прослушивающую аппаратуру в Кабинете министров. Именно это распоряжение главы государства полностью подтверждает аутентичность разговоров в кабинете главы правительства, которые впоследствии мастерски были нарезаны и, фактически через месяц после записи, озвучены в публичном поле», – говорит Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Субъективные высказывания в аудиозаписях, которые обсуждаются в украинском обществе, и на которых, по-видимому, есть голос премьер-министра Украины и других высших украинских чиновников, по мнению Александра Харебина выставляют команду президента в весьма нелестном свете.

«О глубине кризиса либо же его отсутствии, само за себя скажет решение по перезапуску Кабинета министров, а также наличие голосов так называемого монобольшинства в Верховной Раде за его отставку. Сейчас необходимо дождаться настоящей реакции со стороны Владимира Зеленского как в отношении тех, кто рекомендовал Гончарука на эту должность и брал на себя за него ответственность, так и в отношении самого премьера, слишком рано почувствовавшего свою "избранность"», – утверждает политолог.

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