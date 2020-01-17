Мнение: Реформы и предсказания по теме конституционной реформы

Как я всегда говорю, «аналитика не терпит суеты». Из-за этого у меня иногда бывают трения с редакторами изданий, которые хотят статьи «по горячим следам», а я отвечаю «Подождите, пусть уляжется поднятый ил, и мутная вода станет снова прозрачной»

Именно поэтому я два дня выжидал, пока все остальные оттоптались по теме конституционной реформы и послания Путина в целом (единственно, сделал сугубо тезисную выжимку основных положений послания, уже традиционно).

Для начала я насладился истериками так называемой «оппозиции». Как либеральной, так и вместолевой. Поскольку происходящее застало их врасплох, то изо всех щелей полезло…

«Материнский капитал это плохо», «горячее питание детям это плохо», «прибавка к зарплатам учителей это плохо» и так далее.

Особенно мне понравилось (по накалу маразма, конечно):

— «Почему деньги дают этим хитрым женщинам, а не дают страдающим от их коварства брошенным и обманутым мужчинам?» (я выкладывал соответствующие скрины у себя вконтакте)

— «Почему материнский капитал есть, а отцовского нет?» (видимо, потому что мужчина вполне может работать, пока жена в декретном отпуске)

— «Бесплатное питание не бесплатное – это на деньги налогоплательщиков» (видимо, в СССР это Сталин и Брежнев из своего кармана оплачивали)

— «Это не социальная помощь, это подачки» (в СССР бесправным пролетариям кидали подачки в виде квартир, да?)

— «Россия спивается, поэтому не рожают» (потребление алкоголя снизилось за 20 лет практически в два раза)

— «В этой стране никто не хочет рожать, все отсюда бегут» (вообще-то за прошлый год в Россию приехало гораздо больше, чем уехало, а большинство уехавших перебрались на новое место жительства в рамках СНГ, так что это скорее семейные обстоятельства, а не экономические)

Причём про «эту страну» и «спивающийся народ» вещали не либералы, чему бы я не удивился, а лидеры, кхм, коммунистического, кхм, сопротивления.

Один из них даже толкнул речь про «мелкобуржуазное быдло из спальных районов, имеющее квартиру, машину и покупающее отравленную еду в «Пятёрочке» (на месте «Пятёрочки» я подал бы на него в суд, между прочим), которое смеет не хотеть революции!».

А если я хожу не в «Пятёрочку», а в «Перекрёсток», то я уже не быдло?

У наших недореволюционеров, как всегда, «норот не торт». Не хочет, понимаешь, лезть под пули и обрушивать страну в ад гражданской войны, чтобы попрошайничающие донаты блогеры пришли к власти.

На самом деле у всех у них истерика от того, что чем больше в России социальных программ и чем лучше будут жить люди, тем сложнее им будет вещать про «антинародный режим» и тем меньше шансов у этих бездарей и проходимцев прийти к власти (они и так мизерные, а не будет вообще).

Вторая волна «песни» началась, когда все подряд (особенно анонимные инсайдеры из безликих телеграмм-каналов) принялись предсказывать состав нового правительства. После четвёртого такого «инсайда» я просто прекратил их читать. Скажем так: что премьер-министром будет Мишустин не угадал никто.

Я вот не знаю, поэтому молчу, за умного сойду.

На фоне всего этого пафосного шума уже даже и нет какого-то желания писать что-либо серьёзное на данную тематику.

Поэтому лучше я вам навангую и напредсказамю, в чём коварный тайный смысл будущих изменений в Конституцию.

Мы тут с коллегами в секретном чатике (#ПСЧ) посовещались и разгадали.

Самое главное – это Госсовет.

Путин возглавит его, и будет Секретарём. Секретарь Путин и Секретарь Си. А затем они создадут Госсоветский Союз.

*В этом месте должен начать играть гимн и зловещий хохот на фоне.

Александр Роджерс

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