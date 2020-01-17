Мнение: Белорусский «чайник»- российскому. Про нефть, газ и «кидалово»…

Ранее казалось, что российский обыватель более «продвинут» относительно экономических отношений между Россией и Беларусью. Но я очень ошибался и в этом убеждаюсь ежедневно, читая -«Перестаньте клянчить дешёвую нефть…, Да сколько можно спонсировать Белоруссию…, Пора жить своим трудом, а не за чужой счёт…» и в том же духе.

Ладно, обыватель недопонимает, но дошло до откровенной лжи и передёргивания фактов со стороны самых верхних эшелонов кремлёвской власти.

Началось с чиновников среднего звена, СМИ, затем выше и выше… дошло и до тяжёлой артиллерии, когда Гарант заявил, что Россия более не будет дотировать чужую экономику — https://www.ntv.ru/novosti/226…

Давайте разберёмся в этой «дотации».

6 октября 2007 г. между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией подписан Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. Принципом создания Таможенного союза является установление единой таможенной территории, в пределах которой во взаимной торговле товарами, происходящими с единой таможенной территории, а также происходящими из третьих стран и выпущенными в свободное обращение на этой таможенной территории, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера. Читаем концовку ещё раз — «…на этой таможенной территории, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера…»

Россия продаёт в Беларусь свои товары, машины и механизмы без таможенных пошлин, как и Беларусь в Россию. Российские нефть и газ так же являются товаром, который не облагается пошлиной на общей таможенной территории. За минусом этой таможенной пошлины российские энергоносители продавались в Беларусь. Но странным образом, Кремль начал называть это дотацией Беларуси. Но Беларусь продаёт все свои товары на российский рынок так же без таможенной пошлины, не называя это дотацией российской экономики. Белорусский «БелАЗ» или «МАЗ», проданный в Россию без таможенной пошлины гораздо дешевле, как и российская «ГАЗель», проданная в Беларусь. Здесь всё вроде понятно. Но миллеровско-сечинсокое лобби, курируемое Гарантом, умудрилось вынести за скобки договора о безтаможенном пространстве именно газ и нефть и назвать этот финт «Дотированием белорусской экономики». Логика есть ? Нет логики, есть действия по понятиям и по праву сильного. По этому же праву Беларуси предписано покупать российские газ и нефть исключительно за доллары и никак иначе. Все товары и продукция, продаваемые на просторах общего экономического пространства, торгуются и продаются за валюты стран, входящих в безтаможенную зону. Все, кроме нефти и газа. И здесь нет логики, а есть действия по понятиям, которые перечёркивают и главенствуют над подписанными документами.

Но и этого оказалось мало руководителям, работающим по понятиям. Решили «кинуть» соседку — придумав «экономический манёвр». Именно «кинуть» и именно придумав. Решили просто — «Если мы не можем ввести экспортную пошлину на газ и нефть для Беларуси из-за общего экономического пространства, то эту пошлину поэтапно, до 2024 года, введём для нефтегазодобытчиков на своей внутренней территории, одновременно поднимая цену для Беларуси». Ловко, да ? И действительно, ведь РФ не берет пошлину на границе с РБ, а удорожавшаяся нефть такой приходит на границу. Класс!!! Таким образом, без введения таможенной пошлины, к 2024 году Россия будет продавать нефть Беларуси по мировым ценам.

В общем экономическом пространстве отдельно взятый товар — нефть и газ для парнера и союзника- по мировым ценам и за доллары. Высший пилотаж. А вы искренне удивляетесь, почему Лукашенко не доволен. А кто был бы при таком кидалово доволен?

Андрэйка

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