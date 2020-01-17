Экологичность ПВХ

В качестве основного сырья для производства пластиковых окон используется ПВХ – поливинилхлорид. Этот пластиковый материал получают способом полимеризации винила – продукта синтеза хлора, получаемого из хлористого натрия. Поливинилхлорид получил широкое распространение в различных отраслях промышленности благодаря простоте обработки и высокой прочности. Он используется не только для производства окон, но и для посуды, водопроводных труб, медицинских изделий – то есть предметов, которые находятся в более тесном контакте с человеком, чем окна. Поливинилхлорид полностью безвреден для человека.
Технология рециклинга
В России популярность пластиковых окон пришлась на девяностые годы, и только сейчас приходится задумываться об их замене. В странах Европы, где пластиковые окна используются гораздо дольше, существуют заводы, которые занимаются рециклингом пластиковых окон. Более того, существует законодательное требование для производителей окон по закупке рециклята – переработанного ПВХ профиля для производства новых конструкций.
ПВХ можно семь раз повторно использовать в производстве окон. Фабрики по рециклингу собирают обрезки производства, отходы, старые окна, после очистки измельчают их и получают порошок, который можно использовать для внутренней части профиля. Стенки при это обычно формируются из чистого поливинилхлорида. Обычно такие окна стоят дешевле, а по качеству не уступают оригинальным изделиям.
На некоторых заводах, например, в Германии, есть технологии, позволяющие целиком измельчить старое окно и получить в результате переработки сталь, алюминий и стекло. Затем происходит вторичная переработка. При этом при создании новых окон не допускается добавление в рециклят веществ неизвестного состава – переработанные окна создаются из материалов с гарантией качества RAL.
Опасен ли свинец в окнах
Одним из опасений потребителей является тот факт, что в окнах содержатся тяжёлые металлы, в частности, свинец. Опасения напрасны, ведь это не свинец в чистом виде, а химические соединения – стабилизаторы. В таком виде свинец полностью безопасен для человека и окружающей среды.
Экологичность производства
Ещё один момент – экологичность производства поливинилхлорида. ПВХ не представляет угрозы не только в процессе эксплуатации, но и при производстве окон. Выделения вредных веществ в атмосферу сведены к нулю. При производстве поливинихлорида затрачивается гораздо меньше энергии, чем при выпуске стали и алюминия, ведь его температура плавления гораздо ниже.
Выводы
Подводя итог, стоит отметить, что оконные профили REHAU из поливинилхлорида обладают не только многогранной функциональностью, надёжностью и герметичностью, но и высокой экологичностью.
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Последнее: В качестве основного сырья для производства пластиковых окон используется ПВХ – поливинилхлорид. Этот пластиковый материал получают способом полимеризации винила – продукта синтеза хлора, получаемого из хлористого натрия. Поливинилхлорид получил широкое распространение в различных отраслях промышленности благодаря простоте обработки и высокой прочности. Он используется не только для производства окон, но и для посуды, водопроводных труб, медицинских […]
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