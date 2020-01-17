Последний рывок: Путин хочет уйти, чтобы остаться

Главный редактор сети «Блокнот» Олег Пахолков – о том, что задумал Путин, почему он сменил правительство и о чем президент говорил в Послании.

«Зачем Путин выбросил бедного Медведева, да еще так унизительно, тот вынужден был сам попросить, сказать, что хочет уйти. Для начала несколько слов о самом Медведеве.

Он не был «царем», когда был президентом, он просто охранял табуретку. Я думаю, в учебнике истории о нем будет написано, как о шуте Ивана Грозного, который несколько лет правил Россией, но никто всерьез не пишет о периоде его правления. Я думаю, что и в правление Путина впишут период, что был такой Медведев, который временно пересидел, но никаким президентом он не был. Зачем же его держали? У воздушного шара всегда есть балласт, который сбрасывают в аварийной ситуации. Для критической ситуации держали и Медведева. Правда никто не ожидал, что это произойдет сейчас, когда критической ситуации вроде бы нет.

Но балласт сбросили сейчас, причем сбросили совсем, в никуда. Ему могли дать, например, должность председателя Конституционного суда, рассматривалось несколько серьезных вариантов. А ему дали заместителя в Совете Безопасности. Да, это очень серьезный орган, но там каждый представляет свое ведомство, тех, кто стоит за ним: спикер Госдумы, глава ФСБ. Они собираются, принимают важные решения, а потом действуют во главе своих ведомств так, как решили все вместе. А Медведев один в Совете Безопасности получается «без портфеля».

Я думаю, его просто пожалели – надо же было ему оставить «мигалку», госдачу и прочее. Сейчас эта должность выглядит кукольной – будто отправили на почетную пенсию с обеспечением. То есть Медведев ушел и маловероятно, что вернется, скорее всего его будут сливать вместе с «Единой Россией». Очистится ли сама ЕР от Медведева и его кабинета? Сегодня уже единороссы хают всех министров, а тех с огромным унижением уволили даже без выплаты пособий.

Теперь поговорим о Послании Путина, с которого всё началось. Первое, что он сказал, что денег опять много, что казна набита. В этом Путин большой молодец. Он хорошо разобрался как в мировой политике, так и в истории. Как рухнул Советский Союз? Американцы просто внаглую сбили цены на нефть до 3 долларов, и советская экономика рухнула. Советский Союз оказался слабаком — заигрались в гуманитарные миссии, коммунизм во всем мире и прочее. Мог ли Советский Союз выйти из ситуации? Конечно мог. Отправили бы пару армий на Ближний Восток, и цены на нефть вернулись бы, и мы бы все еще жили в Советском Союзе. Но нет, долиберальничались.

Америка решила повторить это в 2008 году, и я думаю Путин вынес из опыта страны жесткий урок, он понимал РФ никогда не может сама себя прокормить, только за счет продажи ресурсов. Но нужно, чтобы эти ресурсы не подешевели. Так и появились наши ВКС в Сирии, так появились частные военные компании. Выяснилось, что нужно держать там несколько десятков тысяч военных наемников, и цены на нефть будут такими, как нам надо. Я думаю, если бы Путин правил при Брежневе, Советский Союз не распался бы. Зачем наши воюют в Сирии? Да как раз за этим! чтобы кубышка была полна.

У России задача простая. Наши деды завоевали самые огромные ресурсы. Нам нужно охранять эти ресурсы, для этого иметь самое лучшее оружие, чтобы не отобрали. И нужно вести роль социального государства. О чем и сказал Путин. Коррупция придавлена — посмотрите, сколько арестов! Инфляция упала до 3%, банковская ставка снижается. И вот Путин сказал: давайте раздавать потихонечку деньги. И это прекрасно, каждый из нас имеет право на какую-то часть из этих денег.

Единственное, что может быть ложкой дегтя – о предпринимателях я в Послании не услышал. Ведь куда попадут деньги пособий, материнского капитала? Крупным строительным компаниям, коммунальным, в «Магниты». А для малого бизнеса? Нужно, чтобы деньги вкручивались в экономику, в малый бизнес, а они, увы, перельются огромным корпорациям. Но тут есть проблема – у нас всегда выходит, что именно эта середина, предприниматели средний класс – оказываются предателями Родины. Кто выходил на Болотную? Тот самый средний класс, кто уверенно себе заработал на жизнь. Как только возникает средний класс, он становится предателем. И Путин наверное сделал из этого выводы. Поэтому – корпорациям да, социальная помощь низам да, но увы предпринимателям ничего хорошего Послание не несет.

И наконец, зачем же Путин разогнал правительство? Ну во-первых, он наверное все же устал и через 4 года хочет уйти. Но он же не может уйти в никуда. Его могут и разорвать, как других царей, какими бы хорошими они ни были. Вспомним только ливийского лидера из современной истории. Поэтому ему надо уйти красиво, сохранив какие-то инструменты власти за собой. Для этого надо иметь огромный авторитет у общества. Но сегодня с пенсионной реформой и другими решениями некоторых непутевых министров это не совсем получилось. А деньги уже есть. И я думаю, что за 4 года Путин будет стараться заработать мощный авторитет с помощью новой команды. И дай бог, чтобы у него получилось, и чтобы со времени в истории были не только Екатерина Великая, Петр Великий, но и Путин Великий. Я думаю, он хочет судьбы Назарбаева, то есть с одной стороны будет новый президент, с другой стороны будет общественный лидер, лидер правящей партии, который сможет спокойно доживать свою старость, не беспокоясь за свою безопасность, Я думаю, именно эту цель он поставил себе сегодня. За 4 годы поднять авторитет до такого уровня, чтобы он мог безопасно уйти руководителем правящей партии.

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