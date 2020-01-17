Boeing нашла новую уязвимость в ПО 737 MAX

В программном обеспечении самолетов Boeing 737 MAX нашли новую уязвимость, сообщают информационные агентства.

Компания Boeing выявила уязвимость во время технической проверки. Уязвимость нашли до завершения ПО, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Проблема обсуждается Boeing с Федеральным авиационным управлением США.

Детали, касающиеся новой уязвимости, пока не раскрываются.

Напомним, эксплуатация 737 MAX была приостановлена после катастроф в Индонезии и Эфиопии. В обоих случаях произошел сбой в системе улучшения характеристик маневренности. Кроме того, могла не работать функция оповещения о неисправности датчиков.





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