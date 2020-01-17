Названы 10 проблем со сном, которые можно решить простыми способами

Хороший сон может решить множество проблем со здоровьем, поэтому он крайне важен. Далеко не все люди в силу разных причин спят столько, сколько советуют эксперты. Специалисты предлагают простые рекомендации, помогающие улучшить качество сна.

Эксперты не советуют пить содержащие кофеин напитки после 16:00, а также усиленно заниматься спортом в вечернее время. Чтобы уснуть вовремя, лучше убрать подальше гаджеты, хотя бы за 60 минут до отхода ко сну. В поздний час не рекомендуется употреблять спиртное, так как оно сокращает фазу глубокого сна, и человек просыпается среди ночи. Во избежание храпа, тоже мешающего хорошо отдохнуть, надо спать на боку, подложив подушку под шею. Можно вечером промыть нос морской водой.

Если после сна болит шея, необходимо приобрести другую подушку — плотную ортопедическую. Этот предмет рекомендуется менять каждые пару лет. В случае появления изжоги эксперты советуют спать на левом боку, используя высокую подушку. При болях в плечах, затекании рук лучше лежать на спине, а на живот положить маленькую подушку – думочку, которую можно приобнять. Болит спина – надо расположить ее под бедрами, если человек спит на животе, а когда на спине – под коленями. Ноющие ноги можно закинуть на валик из полотенца или на спинку кровати.

Людям, испытывающим трудности с просыпанием советуют соблюдать режим – ложиться спать и вставать в одно и то же время. Со временем организм привыкнет пробуждаться.

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