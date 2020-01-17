Зеленский провел заседание СНБО, посвященное стратегии национальной безопасности

17 января президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом информирует сайт главы государства.

На встрече рассмотрели вопрос создания стратегии национальной безопасности Украины «Безопасность человека – безопасность страны».

По словам Зеленского, заседание носило «консультативно-совещательный характер, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа».

«Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения», – отметила пресс-служба главы государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что «в основу документа была положена избирательная программа президента», а к подготовке проекта привлекались Национальный институт стратегических исследований (НИСИ), государственные органы, институты гражданского общества, международные эксперты.

«Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами стратегии являются человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации – утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности», – сказано в сообщении.

Директор НИСИ Александр Литвиненко сообщил, что проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре 2019 года и получил положительную оценку.

«Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте стратегии определяются обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины», – отметили в пресс-службе.

В документе также упоминаются «восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществление комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасностных, гуманитарных и экономических мер «Крым – это Украина», а также «предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двухсторонних отношениях».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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