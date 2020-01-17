Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность главы российского правительства.
Об этом информирует РИА «Новости».
В четверг президент РФ Владимир Путин назначил новым премьер-министром страны 53-летнего Мишустина, которого ранее утвердила Госдума.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом руководителе кабмина.
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