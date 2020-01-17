Алексей Глызин сожалеет, что бросил семью: «Ушел из дома в джинсах и майке»

17.01.2020, 22:04, Разное

Алексей Глызин признался, он до сих пор жалеет, что бросил свою первую жену Людмилу и 12-летнего сына ради любовницы. Супруги при расставании не делили имущество, так как артист оставил все своей семье.
Он ушел из дома в том, чем был – майке и джинсах. Глызин чувствует себя виноватым перед экс-женой, и рад, что у них, несмотря на его измену, сложились хорошие отношения. Наладилось у музыканта и общение с сыном, простившим отца. Знаменитость не может объяснить, как так происходит, что сначала люди клянутся друг другу в вечной любви, а потом расстаются.

Глызин познакомился с женщиной по имени Евгения, ставшей его любовницей, на съемках новогодней программы. Однажды она позвонила артисту ранним утром и поставила перед выбором: «Или сейчас или никогда». Музыкант не смог сопротивляться чувствам и ради новой возлюбленной бросил семью, оставив имущество семье.

Со временем Глызин понял смысл поговорки «Не все золото, что блестит». Любовница звезды не хотела семью, и после двух лет отношений они расстались. Музыкант раскаялся в своем поступке, понимая, как больно сделал своей жене, но вернуть все назад было невозможно.



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