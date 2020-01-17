Почти родственники: Мэттью Макконахи сосватал свою мать отцу Хью Гранта

Мы бы не удивились увидеть подобную историю в очередной американской романтической комедии, но все это — реальная история из жизни двух актеров. 50-летний Мэттью Макконахи и 59-летний Хью Грант сами поделились этой историей во время интервью с корреспонденткой Entertainment Tonight.

Сначала разговор шел об их новом фильме «Джентльмены» (The Gentlemen), который выходит на экраны уже 24 января, но потом беседа свернула в совсем другое русло. Мэттью Макконахи внезапно объявил, что его мама на следующей неделе собирается на свидание… с отцом своего коллеги! Причем оба еще пошутили, что у этой возрастной парочки точно возникнет химия. Вот как об этом высказались сами «дети»:

Они должны встретиться уже на следующей неделе. И мы, вероятно, не увидим их до утра. Его отцу 91 год, а моей маме 85 лет. Идеально,

— сказал Мэттью.

Мы уже заочно познакомили их друг с другом, они в предвкушении встречи. Я теперь могу профессионально подрабатывать свахой и помогать тем, кому слегка за 80…

— добавил Хью. Надо отметить, что об измене речь не идет: отец Мэттью Макконахи скончался от сердечного приступа еще в 1992 году, а матери Хью Гранта не стало после продолжительной борьбы с раком в 2001-м.

Хью Грант с отцом Джеймсом и матерью Финволой

Макконахи также рассказал в интервью немного о своей маме: она очень любит заботиться о нем, его жене Камилле Илвес и их детях — 11-летнем Леви, 10-летней Виде и 7-летнем Ливингстоне. Мама частенько навещает его на работе и в свои 85 еще мечтает об актерской карьере в большом кино.

Она непредсказуема! Когда я только начал сниматься в Голливуде, она ходила со мной на прослушивания. И это был не столько знак поддержки, сколько желание самой попробоваться на роль. Однажды я ей даже сказал: «Мам, пожалуйста, я пытаюсь выбиться в люди и сделать карьеру. Так что просто дай мне это сделать и позволь наконец говорить самому!»

Да уж, если мама Макконахи действительно такая активная, то отцу Хью Гранта придется постараться!

Мэттью Макконахи с матерью Мэри Кэтлин Маккейб (справа) и супругой Камиллой

Напомним, Мэттью Макконахи и 35-летняя модель Камилла Алвес поженились в 2012 году. Подробнее об истории их знакомства и романа можно почитать здесь. Хью Грант же женился на Анне Эберштейн только летом прошлого года, хотя вместе они с 2012-го, и за эти годы она родила ему троих детей. До Анны актер, правда, не отличался подобным постоянством. Подробнее об этом читайте здесь.

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