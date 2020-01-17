Мнение: О Божьей росе поляков

75 лет назад советский солдат выбил нацистов из Варшавы. Ныне свободные поляки даже не сочли нужным почтить память его потомков. Напротив, обвинили воинов-освободителей в агрессии и оккупации. А заодно ещё и в саботаже: мол, Красная Армия не поддержала Варшавское восстание, и лишь спокойно смотрела с другого берега Вислы за тем, как гибнут лучшие сыны Польши.

Тем временем российское Минобороны как раз к юбилейной дате рассекретило и опубликовало большую подборку исторических документов. Из неё следует, что нынешняя официальная Польша как минимум шулерствует в своих заявлениях о событиях тех лет.

Из этих документов следует, в частности, что Варшавское восстание, начавшееся в сентябре 1944 года, было слабо подготовлено и не учитывало ситуацию на советско-германском фронте. Что и стало главным фактором его поражения.

Документы говорят и о том, что – вопреки заявлениям нынешних польских властей – командование Красной армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами, несмотря на ограниченность в ресурсах и измотанность тяжёлыми боями. Напротив, из протокола опроса разведчика штаба фронта с позывным Олег, отправленного к восставшим для поддержания связи с Красной армией, можно заключить, что руководители Варшавского восстания саботировали взаимодействие с советскими войсками, не стремились к захвату под свой контроль стратегических объектов и объединению национальных отрядов польских партизанских организаций. Более того, опубликованы документы, указывающие на террористический характер деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах.

Казалось бы – вот она, историческая правда смотрит в лицо потомкам с пожелтевших страниц рассекреченных архивов. Но…

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский назвал публикацию архивных документов «попыткой переписывания истории». И снова повторил официальную позицию поляков: «Красная армия стояла и наблюдала с другого берега Вислы, как Варшава была разрушена нацистами… Мы должны об этом помнить».

Да, классика жанра: если исторические документы не вписываются в официальную концепцию – тем хуже для… документов. И выходят, что Польше сейчас всё – Божья роса.

Между прочим, советское командование согласилось начать Варшавско-Познаньскую операцию, в ходе которой была освобождена польская столица, на неделю дней раньше запланированного срока. Уинстон Черчилль, тогдашний британский премьер, лично просил у Иосифа Сталина начать в ближайшие дни крупную операцию на германско-советском участке фронта, с целью заставить немцев перебросить часть сил с Запада на Восток. Такая услуга союзникам в итоге обернулась более крупными жертвами со стороны наступавших ввиду недостаточной разведки, эпизодической нехватки боеприпасов (не всё успели подвезти), ограниченности времени на планирование и т.п.

А, может, не стоило бы так спешить, выручая и спасая братушек и союзничков? Глядишь, и меньше было бы теперь таких неблагодарных потомков?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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