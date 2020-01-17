Салют в честь освобождения Варшавы от фашистов состоялся в Москве

В Москве 75-ю годовщину освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков отметили артиллерийским салютом, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

С Поклонной горы самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля «Камаз» запустили в небо примерно 3 тыс. праздничных фейерверков 50 видов, включая фейерверки «Светлана», «Рубин», «Слава», «Вега» и другие.

Фейерверк сопровождался 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

В честь годовщины освобождения Варшавы Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы.

Кроме того, на сайте ведомства появился раздел под названием «Варшава в огне», в нем, в частности, рассказывается о подвиге капитана Красной армии Николая Акишина.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в РФ решено провести салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.

В 2019 году залпы прогремели в память об освобождении Одессы и Севастополя. Салютами праздновались победы Красной Армии в Минске, Вильнюсе, Бресте, Каунасе, Кишиневе и Таллине, передает «Звезда».





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