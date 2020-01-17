Президент Бразилии уволил министра культуры за цитирование Геббельса

Президент Бразилии Жаир Болсонару отправил в отставку министра культуры Роберто Алвима после того, как тот процитировал в своем выступлении Йозефа Геббельса, сообщает Reuters.

Представляя новую национальную премию в области культуры и искусства, министр заявил: «Бразильское искусство грядущих десятилетий будет героическим, национальным и патетическим, потому что основано на непреложных чаяниях нашего народа — или ничтожным». Во время выступления играла опера «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, любимого композитора Адольфа Гитлера.

Эти слова напомнили речь Геббельса о будущем германского искусства, которую он произнес 8 мая 1933 года в отеле Kaiserhof в Берлине: «Германское искусство грядущих десятилетий будет героическим, проникнутым стальной романтикой, лишенным всякой сентиментальности, национальным и патетическим — или ничтожным».

Сам чиновник заявил, что не цитировал Геббельса и назвал это «риторическим совпадением».

«Хотя он извинился, он не может сохранить за собой эту должность … Я подчеркиваю, что мы отвергаем идеологии геноцида и тоталитаризма, а также любые связи с ними; мы выражаем нашу полную поддержку еврейской общине, с которой мы дружим и разделяем общие ценности», — написал Болсонару в Twitter.

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