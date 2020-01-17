Самарский губернатор пообещал провести проверку из-за разрешения охотиться на собак

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал региональному департаменту охоты и рыболовства провести проверку «на знание российского законодательства» после того, как в регионе разрешили охотиться на диких собак.
Губернатора возмутило, что в принятом несколько лет назад региональном законе дикие собаки отнесены к «охотничьим ресурсам».
«Считаю это недопустимым. В ближайшие дни внесу в Губдуму законопроект, исключающий возможность таких действий.
А в департаменте охоты проведём проверку, в том числе на знание Российского законодательства», — написал он.
Ранее свое решение департамент охоты объяснил тем, что в прошлом году из-за большого количества снега косули стали выходить на дорогу и к населенным пунктам в поисках еды, там на них нападали стаи собак. В результате 2019 год в Самарской области стал рекордным по количеству погибших косуль. Установить точно число жертв невозможно, «но уже понятно, что оно исчисляется многими десятками животных».
Ранее сегодня сообщалось, что в Самарской области вслед за собаками разрешили отстреливать голубей и ворон.
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