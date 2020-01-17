ВШЭ может запретить студентам и сотрудникам участвовать в политической деятельности от имени вуза

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует изменить правила внутреннего распорядка, согласно которым при участии сотрудников или студентов в политической или «иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе», они должны будут не указывать на связь с вузом. Об этом сообщается на сайте университета.

«В публичных выступлениях или публикациях в качестве работника "Вышки" сотрудники не должны выходить за рамки экспертной или аналитической позиции», — говорится в сообщении.

Помимо этого, вуз планирует вывести студенческие медиа за рамки студенческих организаций. Это объяснили тем, что у них сложилась своя повестка и ответственность за публикуемый им контент.

В вузе «Новой газете» подчеркнули, что правила еще будут обсуждаться и студсоветом, и его Ученым советом. Окончательных решений по поводу новых правил еще не принято.

О новых правилах внутреннего распорядка в вузе накануне со ссылкой на источники сообщили DOXA и The Vyshka. Журнал утверждает, что вуз будет поддерживать только студорганизации, занимающиеся тем, что соответствует «целям деятельности и ценностям», закрепленным в официальных документах и декларации ценностей вуза. The Vyshka пишет, что теперь может быть запрещена и правозащитная деятельность в «Вышке».

Член студенческого самоуправления НИУ ВШЭ Максим Фетисов объяснил, что в поддержку вузом студорганизаций входит в том числе бронирование аудиторий и пиар проводимых мероприятий. Ее не будут получать организации, занимающиеся политической деятельностью и поддерживающие разные политические движения, уточнил он.

Что касается студентов и сотрудников, то все зависит от того, будет ли приравнена правозащитная деятельность к политической. «Если да, то в университете ее вести запрещено и говорить: "Я, такой-то, преподаватель ВШЭ, подписал открытое письмо в поддержку фигурантов "московского дела", — к примеру, тоже. Как будет трактовать администрация, мы еще не знаем, но всегда возможно точечное использование при необходимости», — объяснил Фетисов.

DOXA сообщила, что сегодня в 16:00 в здании вуза на Покровском бульваре в центре Москвы пройдут открытые обсуждения нововведений. Инициативная группа студентов «Вышки» считает, что возможные изменения — «финальные меры по разрушению университета как пространства для свободной и аргументированной дискуссии».

Источник: Новая газета

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